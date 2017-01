GAB is a website dedicated to the economy of Armenia and the South Caucasus Region.

GAB permits you :

To follow up the latest economic news of Armenia : information technologies, agro- industry, tourism, construction, banking, mining, light industries and services.

To raise awareness among professionals, decision makers, Chambers of Commerce and Industry, economic organizations, research institutes, news agencies,... about the potentials and commercial opportunities of Armenia's economy.

To promote the creation of a network that links professionals to middle and small entreprises, to encourage joint projects and to share business exchanges.

To work in or with Armenia, with a high growth level, has many advantages : liberal economic regime, high standards at professional, technical and scientific levels, low wages, pleasant environment of work.

Even more, Armenia is an open and recommended gate for access to the markets of Russia and the countries of CIS. Armenian firms have already gained ground in the region and established reliable connections.

_____

GAB est un site dédié à l'économie de l'Arménie et de la région du Sud Caucase.

GAB vous permet de suivre les progrès économiques de l'Arménie dans tous les secteurs d'activité : technologies de l'information, agroalimentaire, tourisme, construction, industrie minière, industries légères, secteur bancaire, services

GAB permet de sensibiliser les professionnels et chefs d'entreprises, les chambres de commerce et d'industrie, les organismes économiques, les instituts de recherches, les agences d'information, sur les potentialités qu'offre l'économie arménienne et les possibilités d'en tirer parti.

Les avantages de travailler en, ou avec, l'Arménie sont multiples : régime économique libéral, niveaux professionnel, technique et scientifique élevés, salaires encore bas, cadre de travail agréable, De plus, l'Arménie est une porte d'entrée indiquée et pratique pour atteindre les marchés bien plus vastes de la Russie et de la CEI ; des entreprises arméniennes sont déjà sur ces marchés ou y ont des connexions fiables.

GAB aide aussi à la création de réseaux de professionnels et de PME pour encourager les projets communs et les échanges.